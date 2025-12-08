Итоги конкурса профмастерства среди молодых учителей подвели в Подмосковье

На базе Государственного гуманитарно-технологического университета и гимназии № 15 в Орехово-Зуеве прошел областной конкурс «Педагогический дебют-2025» для молодых учителей со стажем работы до трех лет. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

В этом году в конкурсе участвовали 54 педагога, которые победили на муниципальных этапах. Среди них особенно активно выступили учителя начальных классов, истории и обществознания, а также математики и иностранных языков.

Конкурсанты делились опытом, показывали свое профессиональное мастерство на учебных занятиях и обсуждали современные подходы в образовании. По итогам конкурса победителями стали учитель истории и обществознания гимназии имени Подольских курсантов Юлия Гусева, учитель русского языка и литературы школы № 27 Балашихи Максим Догадов, учитель математики Центра образования «Старокупавинский лицей» Богородского округа Илья Кувшинов, учитель биологии гимназии Павлово-Посадского округа Ольга Михеева и другие.

В ведомстве отметили, что конкурс направлен на поддержку молодых педагогов, создание условий для их профессионального роста и развитие активной гражданской позиции, способствующей улучшению системы образования.