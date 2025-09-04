Итоги конкурса профмастерства среди лесников подведут в Подмосковье 5 сентября

По словам председателя Комитета лесного хозяйства Подмосковья Алексея Ларькина, конкурс проводят с 2013 года по инициативе губернатора. Его традиционно организуют накануне Дня работников леса. В соревнованиях участвуют лесничие из всех 19 филиалов «Мособллеса».

Сейчас в Виноградовском филиале завершают подготовку: делают площадки для конкурсов и создают удобные условия для участников и зрителей. Программа включает как теорию, так и практику. Лесники будут показывать знания по охране и восстановлению леса, а также противопожарной безопасности. Им предстоит установить деляночные столбы и гнездовья для птиц, правильно разжечь и потушить костры, посадить деревья и определить состав лесных насаждений.