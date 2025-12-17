Итоги конкурса профмастерства для работников скорой помощи подвели в Подмосковье

Московская областная станция скорой помощи определила победителей профессионального конкурса среди медицинских работников. За звание лучших боролись врачи, фельдшеры, медсестры, медбратья, а также диспетчеры.

Конкурс стал прекрасной возможностью выделить лучших специалистов.

«Ранее были отмечены водители, теперь настала очередь медработников. По итогам конкурса были определены 12 победителей и призеров, все они получат денежную премию», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Участвовать в профессиональном состязании могли специалисты, которые работают в службе скорой помощи Подмосковья не менее трех лет.

Сначала все претенденты прошли дистанционное тестирование, чтобы подтвердить теоретические знания. На втором этапе они решали практические ситуационные задачи, а на третьем — демонстрировали профессиональные навыки в условиях, приближенных к реальным.

По итогам испытаний жюри определило сильнейших конкурсантов. Звание лучшего врача получила Татьяна Иванова — сотрудница Раменской подстанции. Лучшим фельдшером стала Екатерина Пекшева (Люберецкая подстанция). Азат Шарипов, который работает на Клинской подстанции, победил в номинации «Лучший медбрат», а лучшим диспетчером признали Анну Худякову — работницу Дмитровской подстанции.

Все победители и призеры конкурса получат денежные премии. Врачам вручат от 130 до 170 тысяч рублей, фельдшерам — от 100 до 150 тысяч рублей, а медсестрам и медбратьям — от 80 до 120 тысяч рублей.