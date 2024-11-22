Итоги конкурса, посвященного Дню матери, подвели в Павловском Посаде

Конкурс состоял из нескольких номинаций, среди которых «Письмо маме», «Преемственность поколений» и «Добрые руки моей мамы». Победители получили дипломы и призы, а специальные награды были вручены участникам за оригинальность и трогательные работы. Специальный приз в конкурсе, посвященном Дню матери получила Фокина Ева Церемония награждения начнется в три часа дня, а регистрация — с половины третьего. Вход свободный и без возрастных ограничений. Задать вопросы можно по телефону: 8-926-591-359.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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