Итоги конкурса «Полицейский Дядя Степа» подвели в Лобне | 360°

14 мая 2024, 20:47
Итоги конкурса «Полицейский Дядя Степа» подвели в Лобне
В Лобне прошел конкурс детского творчества «Полицейский Дядя Степа». Сотрудники министерства внутренних дел подвели итоги конкурса.
Сотрудники полиции и член Общественного совета при отделе Министерства внутренних дел России по городскому округу Лобня Вадим Стефанишин подвели итоги регионального этапа ежегодного Всероссийского конкурса детского творчества «Полицейский Дядя Степа».
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Конкурс проводился в рамках Года педагога и был направлен на формирование у детей положительного образа сотрудника полиции и патриотического воспитания подрастающего поколения.
В конкурсе приняли участие воспитанники дошкольного отделения «Незабудка» школы № 8 и дети сотрудников отделения министерства внутренних дела.
Ребята представили рисунки, поделки и сочинения, посвященные работе полицейских.
Оценивали работы члены жюри, в состав которого вошли сотрудники полиции, педагоги и представители общественных организаций. Выделили три творческие работы детсадовцев, которые были направлены в Главное управление Министерства внутренних дел России по Московской области для дальнейшего участия в конкурсе уже на региональном уровне.
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