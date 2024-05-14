Итоги конкурса «Полицейский Дядя Степа» подвели в Лобне | 360°

Подмосковье 14 мая 2024, 20:47 Итоги конкурса «Полицейский Дядя Степа» подвели в Лобне Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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В Лобне прошел конкурс детского творчества «Полицейский Дядя Степа». Сотрудники министерства внутренних дел подвели итоги конкурса.

Сотрудники полиции и член Общественного совета при отделе Министерства внутренних дел России по городскому округу Лобня Вадим Стефанишин подвели итоги регионального этапа ежегодного Всероссийского конкурса детского творчества «Полицейский Дядя Степа».

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Конкурс проводился в рамках Года педагога и был направлен на формирование у детей положительного образа сотрудника полиции и патриотического воспитания подрастающего поколения.

В конкурсе приняли участие воспитанники дошкольного отделения «Незабудка» школы № 8 и дети сотрудников отделения министерства внутренних дела.

Ребята представили рисунки, поделки и сочинения, посвященные работе полицейских.

Оценивали работы члены жюри, в состав которого вошли сотрудники полиции, педагоги и представители общественных организаций. Выделили три творческие работы детсадовцев, которые были направлены в Главное управление Министерства внутренних дел России по Московской области для дальнейшего участия в конкурсе уже на региональном уровне.

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