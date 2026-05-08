Итоги конкурса «Полицейский Дядя Степа» и подвели в Одинцове

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Сотрудники полиции Управления Министерства внутренних дел России по Одинцовскому городскому округу и председатель Общественного совета Денис Мартынов подвели итоги муниципального этапа всероссийского конкурса детского творчества «Полицейский Дядя Степа». В состязании приняли участие дети разных возрастов.

2026-й год указом президента России объявлен Годом единства народов России. Поэтому ребята отобразили в своих работах не только службу сотрудников полиции, но и богатство культур, обычаев и традиций народов нашей многонациональной страны.

Для изготовления поделок юные жители округа использовали различные материалы: дерево, пластилин, бумагу, картон, ткань, вату, краски, фломастеры и карандаши.

По решению жюри, лучшим творческим проектом была признана работа восьмилетней Екатерины Новиковой «Моя Россия». Второе место заняла композиция Таисии Телегиной «Хоровод дружбы», третье место разделили Анна Соколова и Владимир Конычев.

Работы победителей направлены в Министерство внутренних дел России по Московской области для участия в следующих этапах всероссийского конкурса.