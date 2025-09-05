Итоги конкурса по благоустройству дворов подвели в Балашихе

В Балашихе в преддверии Дня города состоялось торжественное подведение итогов ежегодного конкурса «Мой двор — моя гордость!». В этом году в соревновании приняли участие более 50 территорий, жители которых преобразили их своими силами, создавая уютные и благоустроенные пространства для жизни.

Впервые в 2025 году в рамках конкурса учредили специальную номинацию «Лето в Балашихе», где оценивалось оформление входных групп магазинов, кафе и объектов сферы услуг.

Победителями в этой категории стали торговый центр «Конфитюр» в микрорайоне Железнодорожный, цветочные магазины «Романтика» на улице Крупской и «Орхидея» на улице Флерова, а также студия флористики и декора Ane Flowers на улице Карла Маркса. Их творческий подход и внимание к деталям добавили красочности и привлекательности городской среде.

В номинации «Цветочная поляна» первое место заняла Любовь Дузь из микрорайона Кучино, которая преобразила двор дома № 5 на улице Речной, превратив его в цветущий оазис. В категории «В гостях у сказки» победила инициативная группа жителей дома № 9 по улице Зеленой, создавшая яркий и сказочный дизайн двора. Лучшей в номинации «Очумелые ручки» стала Елена Пирогова из микрорайона Кучино, которая своими руками благоустроила двор дома № 1 по улице Соловьева.

Ассоциация председателей советов многоквартирных домов Московской области вручила благодарственные письма заместителю главы администрации Балашихи Татьяне Калашниковой и начальнику управления жилищно-коммунального хозяйства Юлии Смирновой за многолетнее сотрудничество и значительный вклад в формирование современной городской среды. Кроме того, отметили и представителей сферы жилищно-коммунального хозяйства, оказывающих помощь участникам специальной военной операции и ветеранам Великой Отечественной войны.

Отметим, что конкурс «Мой двор — моя гордость!» уже девять лет объединяет жителей Балашихи, вдохновляя их на совместное благоустройство и создание комфортной и красивой городской среды. Этот проект наглядно демонстрирует, как активная гражданская позиция и трудолюбие жителей способны преобразить город и сделать его уютнее для всех.