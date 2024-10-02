Итоги конкурса педагогического мастерства подвели в Воскресенске

В городском округе Воскресенск завершился конкурс профессионального мастерства «Моя классная самая классная», в котором за звание лучшего боролись восемь педагогов. До финала дошли только трое, и победителем стала Татьяна Галкина, учитель математики из лицея имени Стрельцова.

Татьяна Галкина, вдохновленная примером своей матери, также педагога, посвятила 25 лет обучению детей. Ее преданность делу и многолетний опыт позволили ей одержать победу в этом престижном конкурсе.

Поддержка учеников и коллег стала главным подарком для всех финалистов. Второе место заняла Сильвия Еналеева, учитель русского языка и литературы из школы № 9. Третье место досталось Юлии Царской, учителю английского языка из Москворецкой гимназии.

Главный приз для победителя — тульский самовар — будет вручен Татьяне Галкиной в торжественной обстановке на сцене дворца культуры «Юбилейный» в День учителя.