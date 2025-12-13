Итоги конкурса «Педагог года» подвели в Орехово-Зуевском округе

Пресс-служба администрации Орехово-Зуевского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Орехово-Зуевского городского округа

В Орехово-Зуевском городском округе определили победителей муниципального этапа конкурса «Педагог года-2025». Торжественное мероприятие прошло 12 декабря в ДК на площади Пушкина города Орехово-Зуево.

На мероприятии объявили имена восьми педагогов, получивших звание «Почетный работник сферы образования Российской Федерации».

«Учитель года» — Али Алиев, учитель информатики школы № 1 имени Героя Российской Федерации Лидии Ивановны Шулайкиной.

«Воспитатель года» — Виктория Решетова, воспитатель школы № 10.

Также отметили и лауреатов Премии главы округа в области образования.

Лучшим руководителям и педагогам образовательных учреждений вручили Почетные грамоты Министерства образования Московской области и Благодарственные письма депутата Мособлдумы Максима Коркина.

«Поздравляю победителей! Желаю успехов на региональном этапе конкурса!» — сказал глава Орехово-Зуевского округа Руслан Заголовацкий.

