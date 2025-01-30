Итоги конкурса открыток на китайском языке подвели в Богородском округе

Итоги муниципального конкурса на иностранном языке «Рождественские чтения — 2025» подвели в школе «Китайский для начинающих». Конкурс приурочили к празднованию китайского Нового года.

Ребята принимали участие в номинации «Лучшая новогодняя открытка на китайском языке». Школа в Богородском округе работает уже пять месяцев. Дети с радостью посещают занятия. По их словам, они не только изучают китайские слова, но и развивают память и организованность в учебе.

В настоящее время занятия в муниципальной школе китайского языка для начинающих продолжаются. За первый месяц обучения ученики под руководством преподавателя Юрия Попкова освоили новые сочетания, научились писать иероглифы чисел и детально разбирать слоги-исключения. Они также познакомились с китайским произношением. В процессе изучения языка ученики не только осваивают слова и грамматические правила, но и узнают о культуре Китая.

В октябре минувшего года учителя английского языка Ирина Елисеева из Центра образования «Богородский» и Татьяна Щербакова из Центра образования № 5, которые ранее прошли стажировку в Китае, провели для учеников мастер-класс по рисованию тушью иероглифов на китайских листах бумаги.