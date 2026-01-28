Итоги конкурса новогоднего оформления предприятий подвели в Домодедове

Конкурс «Яркий новогодний бизнес –2025» объединил представителей самых разных сфер и стал заметным событием в деловой жизни округа. Итоговая встреча участников превратилась из формальной церемонии награждения в сессию, где предприниматели обменивались опытом, договаривались о взаимных визитах и обсуждали возможные совместные проекты.

Конкурс стартовал в конце прошлого года. Благодаря ярким витринам, тематическому декору, праздничным образам сотрудников и нестандартным дизайнерским решениям в городе удалось создать атмосферу настоящего новогоднего настроения — как для клиентов, так и самих компаний.

Уровень креативности участников оказался настолько высоким, что оценивать работы по традиционной бальной системе оказалось невозможно. В результате организаторы решили отказаться от распределения призовых мест и признать всех участников победителями.

По словам председателя комиссии по экономике и предпринимательству Общественной палаты городского округа Дмитрия Максюты, конкурс стал не соревнованием, а площадкой для поддержки и поощрения инициативы и творческого подхода.