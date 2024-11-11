Итоги конкурса «Наш двор» подвели в Подмосковье

Пять команд-финалистов представили свои проекты на сцене Дворца спорта Борисоглебский, где в этом году темой фестиваля стали единство и сплочение. Цель конкурса — демонстрация лучших практик по благоустройству дворов.

Победителями конкурса стали «The соседи» из Химок. На втором месте расположились «Добрососеди» из Реутова. Тройку лидеров замкнули «Рамаркеры» из Раменского. Четвертое место разделили «Осенний хоровод» из Долгопрудного и «Воскресенский бэнд» из Воскресенска. Команды получили денежные призы.

Приз от спонсора — экскурсию на «Богородский хладокомбинат» — получила команда из Долгопрудного. Председатель Координационного совета Олеся Тыщенко отметила примеры сплоченности и добрососедства, с которыми жители заботятся о дворах, детях и пожилых.