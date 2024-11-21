Итоги конкурса «Народный доктор» подвели в Подмосковье

Проведение конкурса «Народный доктор» завершилось в Подмосковье. В рамках акции жители региона голосовали на портале «Добродел» за лучших врачей.

Вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева отметила, что местные жители ежегодно выбирают народного доктора. Это предоставляет возможность выразить поддержку медикам, работающим в региональных больницах, и позволить пациентам поблагодарить своих врачей.

«Победители получат денежный приз в размере 100 тысяч рублей», — добавила Болатаева.

В числе победителей оказались врач-кардиолог Грант Карапетян из Пушкинской клинической больницы имени профессора Розанова и врач-педиатр Анна Сухорукова из Жуковской больницы.

Кроме того, на днях в регионе подвели итоги премии «Подмосковный врач». В ее рамках наградили 100 специалистов различных направлений, таких как терапевты, педиатры и эндокринологи. Врачи получат единовременную денежную выплату в размере 180 тысяч рублей.