Итоги конкурса «Народный доктор» подвели в Подмосковье. Победителями стали терапевт Елизавета Карпович и детский хирург Виктория Мирошникова. они поулчат денежные призы.

Жители Подмосковья выбрали лучшего детского и взрослого врачей на портале «Добродел». Как рассказали в региональном Минздраве, в этом году в конкурсе участвовали более 26,7 тысячи специалистов.

«Также в ближайшее время будут подведены итоги премии „Подмосковный врач“, „Подмосковная медицинская сестра/ Подмосковный медицинский брат“ и „Подмосковный фельдшер“, — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.

В результате победу одержали врач-терапевт участковый Ногинской больницы Елизавета Карпович и врач-детский хирург Видновской больницы Виктория Мирошникова.