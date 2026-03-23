Итоги конкурса начинающих поэтов подвели в Воскресенске

Награждение победителей и призеров XXII ежегодного конкурса начинающих поэтов «И просыпается поэзия во мне…» состоялось в Центральной библиотеке имени Инны Гофф. Творческое состязание посвящалось Всемирному дню поэзии.

В этом году участниками конкурса стали 58 начинающих поэтов из 10 муниципалитетов Подмосковья. Работы конкурсантов оценивало профессиональное жюри, в состав которого вошли представители Союза писателей России и Совета молодых литераторов Московской области.

На церемонии награждения с приветственными словами выступили руководитель Воскресенского литобъединения «Радуга» имени И. И. Лажечникова, заместитель председателя правления Московской областной писательской организации Виктор Лысенков, а также депутаты окружного совета Жанна Мишина и Дмитрий Конюшков, которые вручили сотрудникам Воскресенской централизованной библиотечной системы благодарственные письма за активное участие в организации и проведении культурных мероприятий.

Победителей в трех возрастных номинациях наградили призами и дипломами. Музыкальным подарком для участников конкурса и зрителей стали песни в исполнении Марины Золотовой, Жанны Мишиной и Дарины Михайловой.