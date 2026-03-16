Итоги конкурса набросков подвели в Пушкино

Конкурс проводится уже более десяти лет, и дата его проведения выбрана не случайно: 28 февраля — день рождения мастера. Именно в этот день более 50 юных художников заняли свои места за мольбертами. В этом году география и состав участников расширились: испытать свои силы пришли не только учащиеся художественного отделения ДШИ, но и все школьники, для которых рисование стало серьезным увлечением.

«Участники в возрасте от 11 до 17 лет были распределены по трем возрастным категориям. Перед ними стояла непростая задача: в технике наброска — самого динамичного и эмоционального жанра графики — передать характер и форму натуры. Имена победителей стали известны спустя две недели после завершения соревновательной части. Преподавательский состав подошел к рецензированию работ с профессиональной строгостью, оценивая точность линий, композиционное чутье и выразительность штриха», — сообщили организаторы.

Торжественную церемонию награждения провела заведующая художественным отделением Раиса Карпова.