Итоги конкурса на лучшую воспитательную практику подвели в Подмосковье
Итоги регионального конкурса «Лучшая воспитательная практика» подвели в Губернском колледже. Призовые места заняли педагоги колледжа «Подмосковье».
Научно-практическая конференция пошла в Губернском колледже. На ней обсудили воспитательную работу в профессиональном образовании и подвели итоги конкурса на лучшую воспитательную практику.
По итогам конкурса второе место досталось педагогу-психологу Любови Смирновой, а третье — советнику директора по воспитанию Дарье Донцевой.
В ходе мероприятия педагоги также поделились опытом и обсудили план деятельности в следующем году.
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