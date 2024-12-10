Итоги конкурса на лучшую воспитательную практику подвели в Подмосковье

Научно-практическая конференция пошла в Губернском колледже. На ней обсудили воспитательную работу в профессиональном образовании и подвели итоги конкурса на лучшую воспитательную практику.

По итогам конкурса второе место досталось педагогу-психологу Любови Смирновой, а третье — советнику директора по воспитанию Дарье Донцевой.

В ходе мероприятия педагоги также поделились опытом и обсудили план деятельности в следующем году.