Итоги конкурса на лучший подъезд подведут в Подмосковье к концу ноября

Финал ежегодного конкурса Лучший подъезд Подмосковья» начался. Эксперты уже посетили первые жилые дома для оценки проведенных там работ.

Конкурс проведут в двух номинациях: «Лучший тематический подъезд» и «Лучший отремонтированный подъезд». В финал прошли 13 объектов из Балашихи, Мытищ, Щелкова, Королева, Зарайска и других округов.

«Для проведения экспертной и объективной оценки сформировали межведомственную комиссию с участием инспекторов министерства, Ассоциации председателей советов МКД, а также представителей Управления технического надзора капитального ремонта области», — отметил исполняющий обязанности министра по содержанию территорий и Подмосковья Игорь Даниленко.

Финалисты пройдут очные выезды комиссии и голосование жителей на портале «Добродел».

Вице-губернатор Владислав Мурашов отметил, что ремонт подъездов включает восстановление входных групп, стен, потолков, полов, а также замену почтовых ящиков, светильников и оконных блоков. Такие работы проводят раз в пять лет.

Итоги конкурса объявят в конце ноября. Победители отправятся в экскурсионный тур.