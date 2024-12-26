Итоги конкурса на лучшее украшение объектов торговли подвели в Лобне

Конкурс на лучшее украшение объектов торговли и сферы услуг прошел в Лобне. Накануне наградили победителей в нескольких номинациях.

Первое место в номинации «Лучшее праздничное декоративно-художественное и световое оформление» заняли салон цветов «Бабочка» и фитнес-клуб Premium lion.

За лучшее праздничное оформление помещений отметили кофейню-кондитерскую «Ведьмина Лавка», салон красоты Tint и торговый центр «Катюшки». За лучший интерактив с жителями и гостями города наградили МиА Land и торговый центр «Поворот». Кроме того, салон красоты «Красивые люди» получил приз зрительских симпатий.

Награды победителям вручила глава городского округа Лобня Анна Кротова.

«Приятно отметить, что большая часть предпринимателей, ведущих работу в нашем городе, украсили свои здания и помещения. Дух праздника подхватили 134 объекта торговли и сферы услуг, заявку на участие в конкурсе подали 23», — добавила Анна Кротова.