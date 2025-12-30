Итоги конкурса на лучшее новогоднее оформление подвели в Воскресенске

Традиционный конкурс «Зимняя сказка» на лучшее новогоднее оформление объектов торговли, бытовых услуг и общественного питания проводила администрация городского округа. Главной задачей мероприятия было создание праздничного настроения у горожан.

Победу в номинации «Лучшее праздничное декоративно-художественное и световое оформление наружных витрин, фасада, входа и прилегающей территории объектов торговли, бытовых услуг, общественного питания» одержало кафе Flava. В номинации «Лучшая новогодняя елка» первое место заняла композиция магазина «Чародейка». А в номинации «Лучшее праздничное оформление внутренних помещений» победителем стала кофейня «Кофеварка».

Благодарственные письма главы Воскресенска Алексея Малкина и памятные подарки победителям вручила первый заместитель руководителя муниципалитета Елена Овсянкина.