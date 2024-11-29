Итоги конкурса молодых учителей подвели в Подмосковье

Областной конкурс «Педагогический дебют» завершился в Подмосковье. В течение четырех дней молодые учителя соревновались в профессионализме.

Как рассказали в Минобразования Подмосковья, в конкурсе приняли участие 52 учителя, чей стаж не превышает трех лет. Они сдали большой экзамен на профессионализм и соответствие педагогическому призванию. Они представили свои методики и подходы, а также обменялись опытом и искали вдохновение для новых творческих идей.

Победителями конкурса стали учитель истории и обществознания Балашихинской гимназии № 3 Александр Александров, учитель технологии Люберецкой гимназии № 16 Даниил Комлев, учитель английского языка Лицея Стрельцова в Воскресенске Эвелина Корчагина, учитель начальных классов Химкинского лицея № 7 Дарья Лысенко и учитель истории и обществознания Подольского лицея № 1 Анастасия Обижаева.

Кроме того лучшими в номинации «Начало начал» стали Стефан Кладько, Дарья Морозова, Мария Ткаченко и Анна Храмова.