Итоги конкурса молодых правозащитников подвели в Подмосковье

Конкурс на лучшего молодого правозащитника провели в Подмосковье. В нем приняли участие жители региона, проявившие себя в общественной деятельности в сфере защиты прав и свобод человека.

«Мы заинтересованы в том, чтобы привлечь как можно больше молодых людей к участию в правозащитной деятельности. Это одна из целей конкурса, а для наших участников — шанс заявить о себе, развить свои навыки», — отметила омбудсмен Подмосковья Ирина Фаевская.

Первое место в конкурсе занял Ильнур Сафин. Он — председатель молодежного парламента в Реутове, заведующий подразделением центра культуры и искусств.

Второе место у Эльтурана Мамедли. Это сотрудник управления молодежной политики и территориального развития города Химки.

Замыкает тройку призеров Екатерина Казанкова, студентка из Коломны.

Ребята получат дипломы и памятные призы от Ирины Фаевской в торжественной обстановке. Это произойдет к Международному дню защиты прав человека 10 декабря.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».