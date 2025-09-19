Итоги конкурса «Лучший водитель» подвели в Подмосковье

В Коломне прошел конкурс «Лучший водитель Московской области 2025». В нем участвовали 17 специалистов из девяти транспортных компаний региона, сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Евгения Каретникова уточнила, что этот конкурс стал доброй традицией, где водители показывают свое мастерство. Она подчеркнула, что все участники прошли строгий отбор и уже доказали высокий уровень профессионализма, а семь лучших получили заслуженные призовые места.

Водители соревновались в трех направлениях: знание правил дорожного движения, умение управлять автобусами ЛиАЗ и ГАЗ при сложных маневрах на скорости и обеспечение комфорта пассажиров. На площадке они выполняли такие элементы, как «круг», «бокс», «колея», «змейка», «тоннельные ворота», «эстафета» и «стоп», а также показывали плавность движения транспорта.