Итоги конкурса «Лучший подъезд» подвели в Подмосковье

Решения принимала межведомственная комиссия по результатам выездных осмотров и оценки представленных материалов. Конкурс проводился в двух номинациях — «Лучший тематический подъезд» и «Лучший отремонтированный подъезд».

С 5 по 10 ноября 2025 года специалисты оценивали соответствие ремонта техническим требованиям и тематике, а также качество выполненных работ за прошлый год. В финал вышли 13 подъездов из Балашихи, Мытищ, Щелкова, Королева, Зарайска и еще восьми округов.

В номинации «Лучший отремонтированный подъезд» первое место занял дом № 39 на Юбилейной улице в Реутове, второе — дом № 3 на Московской улице в Балашихе, третье — дом № 43 на Коммунистической улице в Орехово-Зуеве. В номинации «Лучший тематический подъезд» победителями стали дом № 12 на улице Пушкина в Балашихе, дом № 5 на Станционной улице в Мытищах и дом № 3 на Воскресенской площади в Истре.