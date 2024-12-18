Итоги конкурса «Лучший по профессии» подвели в Химках

В Химках прошла церемония награждения участников конкурса «Лучший по профессии». Победителей определили в 44 номинациях. Организаторы отметили, что в 2024 году конкурс стал самым масштабным за все время его проведения.

Уходящий 2024 год стал особенным для всех, кто работает в Шереметьеве, — аэропорт отметил 65-летие. Именно поэтому профессиональные достижения транспортно-логистического узла приобрели еще большую значимость. Жители Химок также вошли в число тех, кого наградили.

«Мы всю зиму боремся со снегом, чтобы наши самолеты не зависли в воздухе, не перекрывали полосы. Стараемся вовремя все расчищать. В этом наша профессия», — прокомментировал водитель аэродромных машин Михаил Кузьмин.

Конкурс длился два месяца. Все это время сотрудники аэропорта боролись за почетный статус лучшего в своем деле и подтверждали уровень квалификации на практических и теоретических этапах. Каждый участник конкурса внес вклад в укрепление статуса аэропорта Шереметьево в качестве инноватора и лидера авиатранспортной отрасли.