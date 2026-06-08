Итоги конкурса лучших руководительниц агропредприятий подвели в Подмосковье

В Московской области определили победительниц регионального этапа всероссийского конкурса «Женщины в АПК», который направлен на поддержку женского предпринимательства, развитие сельских территорий и популяризацию успешных проектов в агропромышленном комплексе. Участницами конкурса стали руководители предприятий, создатели стартапов, авторы социальных инициатив и активные жительницы сел.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья подвели итоги номинации «Суперженщина». Победителем стала Мария Бочарова, исполнительный директор тепличного комплекса «Подмосковье» в Воскресенске.

Предприятие специализируется на выращивании овощей и зелени в защищенном грунте. Более чем за 15 лет работы в отрасли Мария Бочарова внесла значительный вклад в развитие производства, внедрение цифровых технологий управления и подготовку кадров. Сегодня на предприятии трудятся свыше тысячи человек, а для привлечения молодых специалистов действует система взаимодействия со школами и вузами.

Второе место заняла Мария Насонова, директор по производству компании «Норебо РУ» в Клину. Под ее руководством на предприятии по переработке рыбы и морепродуктов реализовали масштабную программу цифровизации, включая внедрение видеоаналитики, что позволило повысить производительность труда на 42,5% и сделать производственные процессы более эффективными.

Третьей стала Анна Старостина, основательница кондитерской фабрики «Раменские ириски». За несколько лет ей удалось превратить домашнее производство в полноценное предприятие с собственным брендом. В ассортименте компании — 12 авторских видов ириса, изготовленных без искусственных красителей и усилителей вкуса.

В ведомстве поблагодарили всех участниц конкурса за вклад в развитие агропромышленного комплекса региона. Церемония награждения финалисток состоится 7 августа в рамках выставки «День поля Московской области».