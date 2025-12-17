Итоги конкурса «Лидер в образовании» подвели в Дубне

Уникальный конкурс проводится в наукограде уже второе десятилетие. Лауреатами становятся педагоги, достигшие лидерских позиций благодаря высокой квалификации, верности профессии и любви к детям.

В этом году на торжественной церемонии награды — драгоценные яблоки из оникса — вручили 27 лауреатам за успешно реализованные проекты, педагогические находки, креативные решения и энтузиазм.

Особо отметили проект по патриотическому воспитанию, который разработал коллектив детского сада «Сказка». В дошкольном учреждении создано уникальное музейное пространство — Комната боевой и воинской славы. Воспитатели проводят экскурсии «Подвиг одного героя», «История одного экспоната», «Дети — герои».

Также награды получили проекты по краеведению, военно-спортивной подготовке, экологическим наблюдениям и web-дизайну.