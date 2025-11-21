Итоги конкурса культур народов России среди студентов с ОВЗ подвели в Подмосковье

В Подмосковье определили победителей регионального конкурса «Дружба народов — единство России» для студентов колледжей и техникумов с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщили в Министерстве образования региона.

Участники демонстрировали свои навыки в различных творческих номинациях. По итогам выступлений члены жюри определили лауреатов.

Первое место в «Традициях и обычаях народов России» занял Илья Федосеев из Мытищинского колледжа. В тройку лучших конкурсантов также вошли Михаил Кутанов из колледжа «Энергия» и Артур Миновский из Сергиево-Посадского колледжа.

Самым выдающимся среди творческих номеров посчитали выступление Ксении Галкиной из Волоколамского филиала Красногорского колледжа. Второе место заслужил коллектив Сергиево-Посадского колледжа. В его состав вошли: Мария Сынкова, Кристина Газулина, Светлана Курасова, Екатерина Грачева, Екатерина Демянчук и Полина Мырка. Замкнула тройку лучших студентка колледжа «Коломна» Елизавета Сильченкова.

В номинации «Рвение к победе» первым стал Александр Пронин из колледжа «Энергия», а в «Творческом подходе» — студент Сергиево-Посадского колледжа Алексей Руднев.

Участники и их наставники получили памятные сертификаты и благодарности.