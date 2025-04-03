Итоги конкурса юных поэтов подвели в Солнечногорске

Итоги ежегодного конкурса юных поэтов и сказочников «ПроЧтение» подвели в Солнечногорске. Церемония награждения прошла в Центральной детской библиотеке имени Бориса Васильева.

В торжественной обстановке были награждены лучшие молодые авторы литературных произведений. Юные участники конкурса представили собственные оригинальные произведения, продемонстрировав свои творческие способности. Председателем жюри выступила член Союза писателей России Елена Барашкова.

«В этом году было подано 23 заявки: семь стихотворений и 16 сказок. Наши участники очень талантливые и разносторонние. На подведении итогов они презентовали книги в соавторстве, играли на фортепиано, показали свои увлечения, картинную галерею, мультфильмы, исполнили душевные песни. Глядя на них, переполняешься гордостью», — рассказала организатор конкурса Светлана Штефан.

Первое место заняли поэты Анастасия Мальцева и Мария Панфилова и сказочники Борис Демьяненко, Вероника Сорокина, Екатерина Макарова, Елизавета Демьяненко, Антонина Сажина, София Аколелова и Мария Борисова. Призеры также были распределены по вторым и третьим местам, и некоторым из них были вручены специальные призы.

Все участники получили грамоты и подарки от спонсоров — сертификаты на посещение мини-фермы и пиццу. Следующий конкурс «ПроЧтение» запланирован на 2026 год.