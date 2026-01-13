Итоги конкурса юных моделистов подвели в Богородском округе

12 января в Ногинске отметили настоящих патриотов и талантливых мастеров. В стенах Совета ветеранов Богородского округа прошло торжественное награждение призеров и победителей конкурса юных моделистов Богородского округа.

Конкурс проводится уже в третий раз. В организации мероприятия помощь оказали администрация Богородского округа, Управление образования, окружной Совет ветеранов, а также несколько частных спонсоров.

В смотре-конкурсе приняли участие 18 ребят из семи учебных заведений муниципалитета и Ногинского кружка моделистов. Работы были представлены в следующих номинациях: «Модель из пластика», «Модель из картона», «Миниатюра из пластика», «Военная диорама», «Модель, созданная на 3Д-принтере».

Всего было представлено более 30 моделей военной техники, миниатюр и диорам. Работы оценивало жюри, в состав которого вошли руководитель кружка моделистов Сергей Козлов, опытные моделисты с большим стажем, а также председатель Совета ветеранов Николай Огибалов.

По итогам конкурса Николай Огибалов и руководитель жюри конкурса Сергей Козлов вручили всем участникам благодарственные письма и призы — модели самолетов, танков, автомашин или наборы миниатюр. Мероприятие завершилось совместным чаепитием.