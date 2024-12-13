Итоги конкурса исторических плакатов подвели в Лобне

В Лобне завершился конкурс плакатов, посвященный годовщине начала контрнаступления советских войск под Москвой. Участники представили свои работы на выставке, которая прошла в Дворце творчества «Планета талантов».

В конкурсе приняли участие юнармейцы города. Подведение итогов прошло на торжественной церемонии, где победителей наградили дипломами и памятными подарками. Начальник штаба «Юнармии» Лобни Сергей Свороб поблагодарил ребят за участие и выразил особую гордость за их патриотизм. На мероприятии присутствовали ветераны боевых действий, представители Общероссийской организации ветеранов вооруженных сил РФ.

Для участников выступили творческие коллективы — хореографический ансамбль «Сувенир», вокальный ансамбль «Почемучки» и театральная студия «Пилигрим». Они подарили юнармейцам яркие номера, создавая атмосферу праздника. Вручение наград совпало с Днем Конституции России, подчеркнув важность защиты Родины, как долга каждого гражданина.