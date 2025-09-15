Итоги конкурса инженерных проектов среди школьников подвели в Люберцах

На базе школы «Созвездие» в Люберцах прошла областная выставка-конкурс лучших работ по техническому творчеству «Технофест». Как сообщили в Министерстве образования Московской области, мероприятие стало площадкой для демонстрации инженерных проектов школьников, обмена опытом и вдохновения для новых идей.

В этом году выставка включала несколько категорий технических и инженерных разработок, и в каждой из них определили победителей в разных возрастных группах. Работы участников показали их увлеченность, творческий подход и интерес к технологиям. Организаторы поблагодарили всех школьников и педагогов за активное участие и вклад в развитие научно-технического творчества среди учащихся региона.