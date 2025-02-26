Итоги конкурса детского рисунка подвели в управлении МВД в Серпухове

В управлении Министерства внутренних дел России «Серпуховское» подвели итоги конкурса детского рисунка. Работу Анастасии Морозовой под названием «Служить и защищать» признали лучшей.
Сотрудники полиции вместе с председателем общественного совета управления Министерства внутренних дел России «Серпуховское» Алексеем Поляковым подвели итоги отборочного этапа конкурса рисунков «Инспектор по делам несовершеннолетних глазами ребенка». Участие в творческом соревновании приняли свыше 40 работ. Авторами рисунков стали юные жители Серпухова. С помощью разных художественных техник ребята постарались выразить на бумаге работу инспектора по делам несовершеннолетних.
Алексей Поляков подчеркнул, что выбрать лучший рисунок непросто: каждый по-своему уникален.
Путем голосования победила 13-летняя Анастасия Морозова и ее работа «Служить и защищать». Рисунок отправят в Главное управление Министерства внутренних дел России по Московской области для участия в региональном этапе конкурса.
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