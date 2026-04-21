Торжественный финал социального состязания прошел в Московском областном театре драмы и комедии. На сцену вышли 10 девушек, чтобы показать, чему они смогли научиться за период обучения.

В течение нескольких месяцев конкурсанткам предстояло пройти подготовку у лучших экспертов по этикете, стилю, ораторскому и актерскому мастерству, танцам и фотопозированию. Также нужно было получить консультации по профессиональной ориентации и здоровому образу жизни.

«Богородская леди» — это духовное, креативное и личностное развитие, возможность стать увереннее в себе. Проект позволил девушкам раскрыть не только творческие способности, но и активизировать скрытые таланты. Полученные знания обязательно пригодятся им в дальнейшей жизни.

В этот день в зрительном зале был полный аншлаг, что говорит о востребованности и популярности проекта. Участниц пришли поддержать родные и друзья. В этом году проект проходил под знаком Года единства народов России. Особый фурор вызвало дефиле конкурсанток в ярких, самобытных национальных костюмах. Участниц оценивало компетентное жюри. Выбор был непростым: каждая девушка уникальна, талантлива и эрудирована. Богородской леди в этом году стала Ева Иванова. Дарья Кузьмина — первая вицеледи. Милена Меликян — вторая вицеледи.

В январе 2026 года Общественная палата округа при поддержке Союза промышленников и предпринимателей и Совета депутатов запустила уже третий поток этого социального проекта.