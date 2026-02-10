Итоги конкурса «Без срока давности» подвели в Павловском Посаде

В Электрогорске подвели итоги муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности» — одного из самых значимых проектов, направленных на увековечение памяти о Великой Отечественной войне.

Конкурс призван не только сохранить историческую правду о тех страшных годах, но и донести до молодого поколения трагедию мирного населения СССР, ставшего жертвой военных преступлений нацистов и их пособников.

Лицеисты Электрогорска в этом году представили на суд жюри целый ряд работ. Юные авторы выбирали для своих сочинений самые разные аспекты, связанные с сохранением и увековечением памяти о войне 1941–1945 годов: от личных историй семей до анализа архивных документов о зверствах оккупантов.

«Особую гордость вызывает победа в старшей возрастной группе. Среди обучающихся 10-11 классов Павлово-Посадского городского округа лучшей работой признано эссе „Шов за швом“, автором которого стала ученица 11 класса Электрогорского лицея Валерия Плешакова. Сочинение Валерии Плешаковой было отмечено за нестандартный подход в изложении исторических дат и событий», — сообщили организаторы.

Руководство лицея выражает благодарность всем участникам за их вклад в сохранение исторической памяти. Помимо Валерии Плешаковой, активное участие в конкурсе приняли Максим Синельник и Варвара Грачева.