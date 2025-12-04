Итоги юбилейных Жуковских чтений подвели в Дмитрове

Уже 20-е чтения состоялись в центральной межпоселенческой библиотеке имени маршала СССР Георгия Жукова. Мероприятие приурочено ко дню рождения полководца и годовщине битвы за Москву.

Участниками стали студенты, краеведы, литераторы и общественные деятели. Темой в этом году стал «Образ Г. К. Жукова в искусстве».

Свои доклады представили студенты учебных заведений округа: Дмитровского техникума, Подмосковного политехнического колледжа и Дмитровского рыбохозяйственного технологического института. Специальным гостем стала координатор Московского областного отделения Союза литераторов России Октавия Колотилина. Почетными гостями оказались художники, представители духовенства и общественники.

«Уверен, что глубокое изучение наследия великого полководца через художественные образы помогает молодежи не только узнать факты, но и почувствовать связь с подвигом своих предков. Такие инициативы — надежный фундамент для воспитания граждан, которые ценят и защищают историю своего Отечества», — сказал глава Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов.

Докладчики получили памятные дипломы. Отметим, что главная цель Жуковских чтений — напомнить молодежи о важности сохранения исторической правды.