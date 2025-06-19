Итоги исполнения бюджета за 2024 год подвели в Чехове

В Чехове прошла очередная встреча, в которой приняли участие руководитель муниципалитета Михаил Собакин, городской прокурор Вадим Шишкин и другие представители администрации. На заседании депутаты обсудили исполнение бюджета Чехова за 2024 год.

Все участники прослушали подробный отчет о финансовых показателях и расходах. Важным пунктом повестки дня стало утверждение новых положений, касающихся муниципального земельного и жилищного контроля на территории округа. Также рассмотрели правила установки мемориальных сооружений, памятников и табличек.

Кроме того, депутаты утвердили перечни объектов недвижимого имущества, которые передадут в собственность региона, а также те, которые перейдут во владение округа. Эти решения направлены на оптимизацию управления имуществом и улучшение взаимодействия между различными уровнями власти.