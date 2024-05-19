Итоги хоккейного сезона подвели в Подольске | 360°

Подмосковье 19 мая 2024, 21:08 Итоги хоккейного сезона подвели в Подольске Телеканал «360»

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На арене Ледового дворца в Подольске подвели итоги хоккейного года и вручили заслуженные награды сотрудникам и воспитанникам школы олимпийского резерва «Витязь». Этот год для школы юбилейный — 20 лет с момента образования.

Глава городского округа Подольск, Григорий Артамонов, открыл торжественный вечер минутой молчания в память о воспитаннике и тренере школы «Витязь» Дмитрии Тараеве, погибшем в ходе специальной военной операции.

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Директор спортивной школы олимпийского резерва «Витязь» и тренер высшей категории Юрий Тряскин отметил достижения команды и отдельных игроков. Почетные гости праздника вручили кубки командам спортивной школы за успехи в уходящем спортивном году. В каждой команде наградили лучшего игрока и лучшего вратаря.

Команда «Витязь» 2009 года стала чемпионом Московской области, и сегодня им вручили долгожданные медали.

Вячеслав Фетисов, двукратный Олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира и заслуженный мастер спорта, также поздравил участников мероприятия.

Этот год стал заключительным для игроков команды «Витязь» 2007 года рождения. Сегодня их с почетом провожают как выпускников школы олимпийского резерва.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали самым спортивным регионом России.

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