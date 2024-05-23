Итоги хоккейного сезона подвели в Лобне

В своем Telegram-канале Анна Владимировна сообщила, что в этом сезоне команда «Лобненские крылья» достигла значительных успехов. На первенстве Московской области и Москвы среди юношей и юниоров ребята заслужили несколько призовых мест в различных возрастных категориях.

Команда завоевала серебряные и бронзовые медали, а юные хоккеисты принесли домой золото. Виталий Литвинов признан лучшим вратарем турнира.

Напомним, что хоккеисты тренируются круглый год в Ледовом дворце Лобни, который оснащен всем необходимым для достижения высоких результатов. На данный момент здесь тренируется более 100 спортсменов.