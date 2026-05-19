Итоги хоккейного сезона подвели в Химках

17 мая в физкультурно-оздоровительном комплексе «Новатор» прошел праздник «Дети Химок на спортивной волне». Мероприятие было посвящено итогам спортивного сезона.

Команда спортсменов 2015–2016 годов рождения завоевала серебряные медали чемпионата Московской области и стала серебряным призером второго этапа всероссийских соревнований «Золотая шайба». Федерация хоккея Московской области по итогам сезона отметила Артема Берникова как лучшего вратаря и Ярослава Бурлакова как лучшего защитника.

Также огласили успехи команды 2011–2012 годов рождения, выигравшей бронзу первенства Московской области. Всем игрокам этой команды присвоен второй юношеский разряд.

«Сегодня мы видим, сколько талантливых, сильных и целеустремленных ребят занимается спортом в Химках. Для нас важно поддерживать их стремление к победам и здоровому образу жизни», — сказала лидер Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная.

На встрече состоялось посвящение в хоккеисты спортсменов 2017 года рождения. Эта команда стала первой в школе, которая выступила в соревнованиях под эгидой Федерации хоккея города Москвы и дебютировала на первенстве Московской области.

Муниципальный депутат Химок Татьяна Кавторева отметила, что такие мероприятия помогают юным жителям города видеть достойные примеры среди сверстников и убеждают в том, что регулярные тренировки, дисциплина и командная поддержка приносят высокие результаты не только в спорте, но и в жизни.