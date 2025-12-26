Итоги грантового конкурса для членов общественных палат подвели в Подмосковье

Фото: В Красногорске прошло первое пленарное заседание Общественной палаты Московской области в новом составе / Медиасток.рф

В Подмосковье подвели итоги грантового конкурса по реализации социально значимых проектов. Из 39 инициатив лучшими признали 14.

Он выразил уверенность в том, что эта практика сохранится и получит развитие.

«Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев последовательно и системно оказывает внимание развитию институтов гражданского общества — мы глубоко благодарны ему за эту поддержку», — отметил председатель Общественной палаты Московской области, ректор МГИМО МИД России Анатолий Торкунов.

Общий объем финансирования из бюджета региона достиг 20 миллионов рублей.

Победителей определили по нескольким направлениям, среди которых молодежная политика и добровольческая деятельность, сферы культуры, искусства и туризма, а также социальное развитие.

Президент неоднократно подчеркивал, что гражданское общество — это опора и основа суверенитета страны. И в Подмосковье мы видим, как объединение усилий общественных палат, НКО и власти дает свои результаты: от помощи нашим защитникам до сохранения культурного наследия.

Он напомнил, что несколько лет назад Общественную палату региона наделили правом законодательной инициативы. Также в Подмосковье приняли закон о создании общественных палат в муниципалитетах.

Финансовую поддержку получат как масштабные программы, так и адресные проекты.

«Члены наших общественных палат — это более двух тысяч активных людей, которые видят актуальные потребности на местах. Среди 14 победивших проектов — помощь участникам СВО, сохранение культурного наследия, развитие туризма, психологическая поддержка, работа с молодежью, проекты по цифровой грамотности», — подчеркнула министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Она назвала выделение средств инвестицией в добрые дела.

Комиссия рассматривала каждую заявку по восьми критериям.

Победители смогут направить средства — до двух миллионов рублей на проект — на реализацию инициатив.

Перечень победителей доступен на сайте.