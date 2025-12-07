Итоги городского конкурса елочных игрушек подвели в Серпухове

В Серпухове 5 декабря подвели итоги ежегодного городского конкурса елочных игрушек «Снежное чудо». В этом году свои творения на суд жюри представили 468 участников в возрасте от трех до 16 лет.

В результате около 50 ребят были награждены в четырех возрастных категориях. Награды им вручали почетные гости: директор Центра по профориентации и депутат окружного совета Надежда Еремина, советник главы городского округа Серпухов Лидия Халачева, руководитель Общественной приемной партии «Единая Россия» Вадим Моторин, депутат окружного Совета Диана Алумянц и настоятель Распятского храма, иерей Павел Тимохин. Депутат Московской областной думы Татьяна Карзубова отметила талант детей и их родителей, подчеркнув, что каждая игрушка была невероятно красивой.

Участники конкурса создали снеговиков, елочки, сказочных персонажей и домики, а также написали трогательные пожелания в открытках. Все работы будут направлены военнослужащим в зоне СВО, членам их семей, пожилым людям и многодетным семьям, передавая им тепло и веру в чудо.