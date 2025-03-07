Итоги городского этапа всероссийского конкурса «Педагог года» подвели в Дмитрове

В этом году за звание лучшего педагога боролись 12 участников, которые прошли через несколько сложных этапов: от презентации визитной карточки до проведения уроков, мастер-классов и участия в педагогическом совете. Завершающим испытанием стала дискуссия за круглым столом с начальником управления образования. Конкурс стал не только проверкой профессиональных навыков, но и возможностью для педагогов обменяться опытом и представить свои образовательные учреждения.

Начальник управления образования Дмитровского муниципального округа Татьяна Малинникова отметила значимость профессии учителя. «Когда говорят, что роль педагога стала менее значимой — это неправда. Педагогов любят, ценят и уважают. Вы с достоинством несёте своё призвание, к вам прислушиваются, и на вас держится будущее. Ведь именно вы воспитываете и учите детей, которые станут опорой нашего общества», — подчеркнула она.

Победителями муниципального этапа стали Наталия Саламатина, учитель музыки Яхромской средней школы № 1, и Альфия Клюшник, учитель начальных классов Деденевской школы. Второе место занял Владимир Антонов, учитель физкультуры Дмитровской школы № 10. Все участники получили дипломы, а победители — специальные призы.

Глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин поздравил педагогов и подчеркнул, что профессия учителя — это не просто работа, а настоящее призвание, требующее знаний и любви к детям.

Победители муниципального этапа будут представлять округ на областном этапе конкурса, где продолжат борьбу за звание лучшего педагога России.