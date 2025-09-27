Итоги городского этапа конкурса «Педагогический дебют» подвели в Балашихе
Финал конкурса «Педагогический дебют» прошел в школе № 5 в микрорайоне Керамик городского округа Балашиха. Победителем муниципального этапа стал учитель русского языка и литературы из школы №27 Максим Догадов.
Муниципальный этап конкурса состоял из трех испытаний. Всего заявки на участие подали 27 молодых специалистов, имеющих стаж работы не более трех лет.
В первом заочном испытании педагоги записали открытые уроки. Затем члены жюри выбрали шесть лучших молодых специалистов, которые показали свои способности в финале.
«Сегодня шесть финалистов претендовали на победу. Это учителя по русскому, английскому языку, истории и физкультуре. Их стаж педагогической деятельности небольшой, но они уже готовы заявить о себе и поделиться своим опытом на региональном уровне», - рассказала методист учебно-методического центра городского округа Балашиха, руководитель Центра наставнической деятельности и работы с молодыми специалистами Елена Бородина.
Максим Догадов представит Балашиху на региональном этапе конкурса «Педагогический дебют».
Напомним, конкурс «Педагогический дебют» проводится с 2006 года. Участие в нем способствует совершенствованию методического уровня педагогов и управленческих умений молодых руководителей, развитию их профессиональной компетенций.
С 2015 года конкурс проводится по пяти номинациям: «Молодые учителя», «Молодые педагоги-психологи», «Молодые педагоги дополнительного образования», «Молодые управленцы», «Молодые руководители дошкольных образовательных организаций».