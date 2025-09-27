Итоги городского этапа конкурса «Педагогический дебют» подвели в Балашихе

Финал конкурса «Педагогический дебют» прошел в школе № 5 в микрорайоне Керамик городского округа Балашиха. Победителем муниципального этапа стал учитель русского языка и литературы из школы №27 Максим Догадов.

Муниципальный этап конкурса состоял из трех испытаний. Всего заявки на участие подали 27 молодых специалистов, имеющих стаж работы не более трех лет.

В первом заочном испытании педагоги записали открытые уроки. Затем члены жюри выбрали шесть лучших молодых специалистов, которые показали свои способности в финале.