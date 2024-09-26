Итоги городского этапа экологической игры для школьников подвели в Лобне

В школе № 4 в Лобне прошел городской этап ежегодной экологической квест-игры «Юные друзья природы». В мероприятии приняли участие команды всех школ муниципалитета, соревнуясь в интеллектуальных испытаниях и демонстрируя знания экологии.

Игра проводится в Лобне уже восьмой год подряд, и традиционно в ней участвуют школьники 5-7 классов вместе с учителями и наставниками. Участникам предстояло пройти 12 заданий, где оценивались их знания, скорость ответов и умение работать в команде. На одной из станций ребят ожидал приятный сюрприз — сладкое угощение.

По итогам игры победу одержала команда «Хранители природы» из школы № 9, которая с небольшим отрывом опередила соперников. Теперь она будет представлять Лобню на зональном этапе игры, который состоится 8 октября.

Призовые места также заняли команда «Филаретовцы» из Православной гимназии во имя Филарета Московского, команда «Дети Природы» из школы № 6 и команда «Земляне» из школы № 10.

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