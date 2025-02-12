Итоги голосования за проекты инициативного бюджетирования подвели в Коломне

На портале «Добродел» 9 февраля завершилось голосование жителей Коломны и Озер за проекты по программе инициативного бюджетирования. Конкурсная комиссия единогласно поддержала все 19 предложений, их отправят на второй этап, который начнется 10 марта.

Как рассказала заместитель главы городского округа Коломна Ирина Дмитриева, программа инициативного бюджетирования в Московской области стартовала в 2020 году по инициативе губернатора региона Андрея Воробьева.

«Благодаря этой практике решаются важные для жителей вопросы», — добавила она.

Всего на рассмотрение конкурсной комиссии попали 19 проектов. По итогам голосования в тройке лидеров оказались: установка именных стел знаменитых коломенских спортсменов на Аллее славы спортивной школы «Авангард», приобретение учебно-демонстративных мультимедийных комплексов для школы № 12 и приобретение интерактивных панелей для Детской художественной школы имени Абакумова. За каждый из них жители отдали свыше 2500 голосов.

Конкурсная комиссия единогласно приняла решение поддержать все 19 проектов и направить их во второй этап. Он начнется 10 марта.

Напомним, авторы проектов, которые победят, оплатят не менее 1% итоговой стоимости работ. Остальные расходы возместят за счет муниципального и областного бюджетов.