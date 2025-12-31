Итоги года подвели в женской консультации Одинцовской областной больницы

В женской консультации Одинцовской областной больницы прошло последнее в этом году занятие «Школы будущей матери». Лекцию для беременных читала акушер‑гинеколог Ольга Гуськова, которая подробно рассказала об основных этапах беременности и особенностях родового процесса.

«Школа будущей матери» работает регулярно: занятия проводят три‑четыре раза в неделю от часа до полутора часов. Ведущими выступают специалисты женской консультации и родильного дома — акушеры‑гинекологи, неонатологи и перинатальный психолог. В рамках занятий будущим родителям объясняют вопросы дородового наблюдения, ведения беременности, подготовки к родам, принципов ухода за новорожденным, основ грудного вскармливания и вопросов послеродового восстановления; также уделяют внимание психологической подготовке и работе с тревогой перед родами.

Как отметила Ольга Гуськова, в аудитории обычно собираются от трех до пятнадцати беременных женщин, состоящих на учете в женской консультации. Для будущих отцов проводятся отдельные консультации — их ведут перинатальный психолог и врач‑неонатолог, чтобы мужчины могли получить ответы на практические вопросы и лучше понять свою роль в подготовке к родам и уходу за ребенком.

Следующее занятие «Школы будущей матери» намечено на январь 2026 года. Подробности о датах, времени и способах записи можно уточнить в женской консультации больницы.