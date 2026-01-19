Итоги года подвели в картинной галерее «Дом Озерова» в Коломне

В прошлом году выставки коломенской картинной галереи «Дом Озерова» посетили 38 тысяч 182 человека. Жители и гости города увидели 58 выставочных проектов разного масштаба, участие в которых принимали авторы, работающие в разных жанрах и направлениях: живопись, акварель, графика, фотография, декоративно-прикладное искусство.

Среди участников выставок — члены Российской академии художеств, народные и заслуженные художники РФ, члены Союза художников России, частные коллекционеры, студенты и выпускники кафедры ИЗО ГСГУ, учащиеся ДХШ имени Народного художника России Михаила Абакумова.

Работали и постоянные экспозиции музея, среди которых: «Прогулка по Коломне», на которой представлено более 60 произведений из музейного фонда галереи «Дом Озерова»; «АРТ-выставка. VR-погружение в Коломну» — проект с применением новых цифровых технологий; «Здесь русский дух», включающая в себя: деревянную скульптуру Альберта Леонардова, «Былинный цикл» Константина Васильева, «1812 год» Александра Тычинина и другие.

На 2026 год в «Доме Озерова» также планируется много разноплановых, интересных выставочных проектов. Так, с 29 января здесь стартует выставка «Купе» известных московских живописцев. Выставочный проект подготовлен Союзом художников России при поддержке Российской академии художеств. А с 20 февраля начнет работу выставка акварели заслуженного художника России и республики Марий Эл Сергея Алдушкина.