Итоги года подвели в Химкинском отделении Союза женщин России

Химкинское отделение Союза женщин России объединяет жительниц городского округа с активной гражданской позицией, желанием работать, творить, созидать. Реализованные за год проекты, прошедшие мероприятия и планы на будущее обсудили на итоговом собрании в ДК «Контакт».

«Сегодня мы провели итоговое мероприятие нашего местного отделения Союза женщин России. Поговорили о проделанной работе. Руководители направлений рассказали, какие реализованы проекты, сколько участниц в каждом сообществе. Мы поприветствовали новых участниц и вручили благодарственные письма самым активным женщинам от Екатерины Багдасаровой — председателя регионального отделения Союза женщин России», — сказала председатель Химкинского МОРО Союза женщин России Ольга Бахмутова.

В Химках женщины проводят множество проектов, например, направленных на популяризацию здорового образа жизни, регулярных занятий спортом, ежегодных медосмотров. На базе союза объединяются также и семьи, которые воспитывают особенных детей. Кроме того, здесь обсуждают достижения, которых в разных сферах бизнеса добиваются химчанки.

«Молодым предпринимателям и девушкам, которые готовы ответственно заниматься бизнесом, обязательно нужно взаимодействовать с уже опытными предпринимательницами городского округа. Нужно изучать их опыт, чтобы делать меньше ошибок», — говорит социальный предприниматель Наталья Кротова.