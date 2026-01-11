Итоги года подвели в демонстрационном зале «Энергомаша» в Химках

Посетители увидели легендарные ракетные двигатели и узнали историю предприятия. Всего за год здесь побывали около двух тысяч человек.

Сотрудники Научно-производственного объединения провели более 100 экскурсий. Посетителями стали школьники, студенты и заинтересованные граждане.

Экспозиция была создана в конце 1940-х годов, но для широкой публики открылась только в конце прошлого века. Сейчас в ней представлены образцы двигателей, которые разрабатывались за всю историю отечественной космонавтики. Среди них — двигатели РД-107 и РД-108, отправившие в космос первый спутник и первого человека, а также современные разработки для ракет «Ангара», «Протон», «Энергия», «Зенит» и других.

Чтобы организовать экскурсию, нужно отправить заявку и список участников на электронную почту: energo@npoem.ru или позвонить по телефону: +7 (495) 286–91–13.